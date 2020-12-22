Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, dün akşam yaptığı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirmesi, New York borsasında toparlanmayı da beraberinde getirdi.

Kovid-19 salgınında aşılamanın dünya geneline yayılmaya başlamasına karşın mutasyon riski dün özellikle Avrupa borsalarında sert satışlara neden oldu. Mutasyon riski nedeniyle seyahatler birbiri ardına sınırlanırken, DSÖ'den akşam saatlerinde gelen açıklama nedeniyle bugün pay piyasalarında daha sakin bir seyir izlenebileceği ifade ediliyor.