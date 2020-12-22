2021 emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? 2021 yılında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Tahminlere göre hazırlanan emekli Ocak zammı tablosunda hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Emeklinin alacağı zam oranı ise 4 Ocak günü yapılacak toplantıda belli olacak. İşte, 2021 emekli maaş zammının sonrasında kim ne kadar maaş alacak sorusunun yanıtı!