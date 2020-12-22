ALTININ GRAM FİYATI 440 LİRAYA KADAR GERİLEMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik iyimserliğin, ABD'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalması, jeopolitik risklerin azalması, risk iştahının artması gibi nedenlerle altının ons fiyatının 1.765 dolar, altının gram fiyatının ise 440 liraya, gümüşün ons fiyatının 21 dolar, gümüşün gram fiyatının ise 5,58 liraya kadar gerilemesine neden olduğunu hatırlatan Memiş, ''Ancak bu seviyelerin kalıcı olmayacağı, bir alım fırsatı verdiğine dair yatırımcısını sık sık uyarılarda bulunduğumu anımsatmak isterim. Yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun 8,58 liradan 7,50 liraya gerilemesi, altının ve gümüşün gram fiyatlarındaki düşüşlerde baş rol oynadığını söyleyebilirim.'' dedi.