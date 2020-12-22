2021’de Türkiye’ye gelecek otomobiller! Yeni araç modelleri nelerdir? 2021 yeni sıfır araba modelleri…

2021 yeni araç modelleri merak konusu oldu. 2021'de Türkiye'ye gelecek otomobiller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni yılda birçok firma Türkiye'ye en yeni modellerini getirecek. Yeni sıfır araba modellerinin ne olacağı araç almak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte yeni modeller listesi!
AUDI
Gelecek yıl Audi'de birçok yeni model var. Yılın ilk yarısında yeni Audi A3 Sportback, A3 Sedan ve Q3 Sportback gelecek.
VOLKSWAGEN
Volkswagen ticari araç üyelerinden yeni Caddy şubatta satışa çıkacak. Kombi ve panelvan versiyonları aynı anda gelecek yeni Caddy'de 2 lt 122 bg ve 320 Nm, torklu dizel motor yer alacak. Markanın pick-up'ı Amarok ise 2023'te yeni bir yüzle pazarlara sunulacak.
BMW
Alman marka yeni yılda birçok yeni modeli ithal edecek. Yeni BMW 430i Convertible,M3 Competition, BMW 630i ve iX3 yılın ilk çeyreğinde gelecek. Yeni BMW 420i Gran Coupé'nin yılın son çeyreğinde gelmesi öngörülürken yeni BMW M4 Competition için planlanan tarih yılın ikinci çeyreği. Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW iX'in de yılın sonunda gelmesi planlanıyor.
JAGUAR
2021'in ilk yarısında Jaguar E- PACE , Jaguar XF VE Jaguar F-PACE'İN showroomlara inmesi planlanıyor.
LAND ROVER
2021 ilk çeyrekte Land Rover Discovery'nin makyajlı versiyonlarının gelmesi planlanıyor. Ek olarak 2021 yılı içerisinde Defender 90'nın da satışına başlanacak.
FIAT
Fiat'ın 2021'deki en önemli sürprizi Egea Cross'un şubatta satışa çıkması planlanıyor.
HYUNDAI
Hyundai ilk çeyrekte yeni i20 N Line ve B -SUV modeli Bayon'u pazara sunacak. Yeni Tucson martta Elantra nisanda gelecek. Kona'nın elektriklisinin yılın 2. Çeyreğinde gelmesi planlanıyor.
NISSAN
Yeni Juke ve Qashqai'nin yılın ilk yarısında gelmesi hedefleniyor. Yılın ikinci yarısında ise elektrikli Leaf showroomlara inecek.
HONDA
Honda'nın yeni Jazz hibriti mayıs ayında Türkiye'ye gelecek. 2021 sonbaharda ise yeni Civic ithal edilecek.
OPEL
Opel'in tamamen yenilenen BUV'u Mokka gelecek yıl ithal edilecek.
RENAULT
Fransız marka ilk çeyrekte makyajlı Megane Sedan'ı pazara sürecek. Koleos Techno da ilk çeyrekte showrromlara iniyor. Clio Hibrit, Captur Hibrit ve yeni Renault Symbol'un ilk yarıyılda ithalatı planlanıyor. 2.yarıda ise yeni Express (Combi & Van) gelecek.
DACIA
İlk çeyrekte Sandero VE Sandero Stepway geliyor. İkinci yarıda ise suv Duster'ın makyajlı versiyonu gelmesi planlanıyor.
PEUGEOT
Fransız markanın 2021'deki en önemli yeni modellerinden biri yeni 208 olacak.
MERCEDES
Tamamen elektrikli Yeni EQA 250, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. CLA, yılın ilk çeyreğinde CLA 200 4MATIC ile dört çeker seçeneğine kavuşacak. GLB, 200 4MATIC seçeneği ile 2021'in ikinci çeyreğinde ithal edilecek. 2. çeyrekte beklenen bir diğer yenilik ise 2.0 litre ve dört çeker versiyonu ile satışa sunulması planlanan CLS 300 d 4MATIC olacak.
Yılın 3. Çeyreğinde EQS (580 4MATIC), EQA 300 4MATIC ve EQA 350 4MATIC seçeneklerinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 2021'de tanıtılacak yeni C-Serisi ise üçüncü çeyrekte, C 180 ve C 200 4MATIC motor seçenekleriyle ithal edilecek. Mercedes-Maybach ailesinden S-Serisi 580 4MATIC ise tamamen yenilenerek Türkiye'de satışa sunulacak.
KIA
Kia'nın SUV'u yeni Sorento 2021 ilk yarısında gelecek Yıl sonunda Sportage kasa değiştirecek.
CITROEN
Yeni Citroen C4 mayısta gelecek. C3 makyajlanacak ve yılın son çeyreği showroomlara inecek.
MINI
Tüm yeni MINI modellerinin Mayıs ayı başında gelmesi planlanıyor. Bunların arasında MINI 3 ve 5 Kapı (LCI), MINI Cabrio (LCI), MINI Electric (LCI) ve MINI JCW 3 Kapı (LCI) yer alıyor.
SEAT
SEAT markasının gelecek yıl en önemli yeniliklerinden biri yeni Leon modeli olacak.
SKODA
Skoda'nın SUV'u Kodiaq temmuz ayında makyajlanıp gelecek. Fabia ise kasım ayında tamamen yeni kasa ile satışa çıkacak.