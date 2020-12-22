2021’de Türkiye’ye gelecek otomobiller! Yeni araç modelleri nelerdir? 2021 yeni sıfır araba modelleri…

MERCEDES

Tamamen elektrikli Yeni EQA 250, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. CLA, yılın ilk çeyreğinde CLA 200 4MATIC ile dört çeker seçeneğine kavuşacak. GLB, 200 4MATIC seçeneği ile 2021'in ikinci çeyreğinde ithal edilecek. 2. çeyrekte beklenen bir diğer yenilik ise 2.0 litre ve dört çeker versiyonu ile satışa sunulması planlanan CLS 300 d 4MATIC olacak.

Yılın 3. Çeyreğinde EQS (580 4MATIC), EQA 300 4MATIC ve EQA 350 4MATIC seçeneklerinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 2021'de tanıtılacak yeni C-Serisi ise üçüncü çeyrekte, C 180 ve C 200 4MATIC motor seçenekleriyle ithal edilecek. Mercedes-Maybach ailesinden S-Serisi 580 4MATIC ise tamamen yenilenerek Türkiye'de satışa sunulacak.