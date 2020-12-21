Milyonlarca kullananı ilgilendiren karar verildi! Para iadesi alacaksınız! Yapmanız gereken sadece... Yargıtay'dan kredi kartı kararı geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi, kredi kartını aldığında harcama limiti belirledi. Ancak banka harcama limitini aştığını müşteriye bildirmedi ve borç , belirlenen limitten fazla geldi. Bu duruma tepki gösteren N.Y. isimli kişi, bankayı şikayet etti. Banka şubesi ise borç sonrası N.Y. isimli kişinin kapısını çaldı ve haciz işlemi başlatıldığını söyledi. Mağdur olan tüketici ise kartın bilgilerini çalıp harcama yapan kişiye dava açtı.
HACİZ ŞOKU
Özel bir banka şubesinden kredi kartı çıkaran N.Y. isimli kişi, kartı kardeşine verdi. N.Y. kardeşine verdiği kart için bankaya bir bildirimde bulundu ve 'Harcama 700 liraya ulaştığında tarafıma SMS yoluyla bildirilmesini istiyorum' dedi. Ancak üçüncü bir kişi, o kredi kartını ele geçirdi ve kullanmaya başladı. Kartın harcama limiti 700 lirayı aştı ancak iddiaya göre banka , bu konuda herhangi bir bildirimde bulunmadı. Borç birikmeye başladı.
Banka şubesi ise borç sonrası N.Y. isimli kişinin kapısını çaldı ve haciz işlemi başlatıldığını söyledi. Mağdur olan tüketici ise kartın bilgilerini çalıp harcama yapan kişiye dava açtı.
Sanık hakkında 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)'nun 245/1. Maddesi kapsamında ceza davası açıldı ve bu kişi hapse atıldı. Bu süreçte ödemek zorunda kaldığı parayı tahsil etmek isteyen tüketici 2. Tüketici Mahkemesi'nde hem sanık hem de banka şubesi hakkında dava açtı.
N.Y. isimli kişi, bankanın harcama limiti olan 700 liranın aşılması sonrası kendisini bilgilendirmediğini, bu nedenle diğer davalı ile birlikte müteselsilen ve müştereken sorumlu olduğunu ileri sürerek kredi kartıyla bilgisi ve rızası dışında yapılan harcamaların davalılardan müteselsilen ve müştereken tahsiline karar verilmesini istedi.
Banka avukatı ise bu kişinin kredi kartını rızası ile başka bir kişiye verildiğini, harcamaların şifre ile yapıldığını söyleyerek bankanın yükümlülüğü olmadığını , davacının kusurlu olduğunu söyledi.
Tüketici Mahkemesi ,davalı sanığın davacıya ait kredi kartından davacının bilgisi ve ruzası haricinde harcama yaptığı, söz konusu davada üçüncü kişinin tutuklandığını belirtti ve davalının harcamaların tamamından sorumlu olduğu, davacının kartın ve bilgilerinin üçüncü kişiye geçmesinde yüzde 50 oranında müterafik kusurunun bulunduğuna kararı verdi.
Bankanın talimata rağmen bilgilendirme mesajı göndermediği, objektif özen yükümlülüğünü yerine getirmediği , mesaj gönderilmesi halinde zararın büyümesinin önleneceğine vurgu yapıldı ve mahkeme, bankayı yüzde 50 oranında kusurlu buldu. Dava sanık lehine kabul edildi ve banka yönünden kısmen kabulüne hükmetti.
Karar temyiz edildi ve Yargıtay emsal karara imza attı. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu ve kredi kartının kural olarak kart üzerinde adı ve soyadı yazılı kart hamili tarafından ve kredi kartı sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde kullanulması gerektiğine dikkat çekildi ve tüketicinin kartı kurallara aykırı bir şekilde kardeşinin kullanımına sunduğuna vurgu yapıldı. Daire burada bankanın kusurlu olmadığına hükmetti. Daha sonra yeniden yargılama yapıldı ve yeni yargılamada 2. Tüketici Mahkemesi, ilk kararında direnerek olayda kart bilgilerini çalan sanık ile bankanın olayda kusurlu olduğuna hükmetti. Kararı davalılar temyiz edince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.
Verilen son kararda ise 700 lirayı aşmasına rağmen bankanın kişiye bildirimde bulunmadığını ve alış verişlerin devam ettiği, daha sonra davaya konu tutara kadar geldiğine yer verildi. Kararda, "Dosya kapsamı ve kayıt altına alınan telefon görüşmelerinden talimatın varlığı belirlenmiştir. Davacının harcamaları ile birlikte kart harcama limitinin 700 TL'yi aştığı hâlde davacıya bilgi verilmemiştir. Davalı sanık, kredi kartı ile alışveriş yapmaya devam etmiş, davaya konu tutara ulaşılmıştır. Davacının talimatına rağmen banka tarafından bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediğinden, banka kusurlu olarak zararın artmasına sebebiyet vermiştir. Banka tarafından SMS mesajı gönderilmesi hâlinde zararın büyümesi önleneceğinden, birer itimat kurumu olan bankaların objektif özen borcunun gereği olarak hafif kusurlarından dahi sorumlu bulunmaları karşısında davacının zararından sorumlu olduğu kabul edilmelidir.
Hukuk Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sırasında kredi kartını kendi iradesi ile başkasına devredip kullandıran kart hamilinin bu kart ile yapılacak harcamalardan sorumlu olacağı, davalı bankaya atfı kabil kusur bulunmadığı, bu nedenle hükmün bozulması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir. Hâl böyle olunca; yerel mahkemece bankanın da kusurlu olduğuna yönelik verilen direnme kararı yerindedir. Ne var ki, kusur oranı Özel Dairece incelenmediğinden, bu konuda inceleme yapılmak üzere dosya Özel Daireye gönderilmelidir. Direnme kararı yerinde olup kusur oranına ilişkin diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.
KREDİ KARTI NEDİR?
Bankaların müşterileri için tasarlamış olduğu, pos makinesine sahip olan her yerde alışveriş için kullanabileceğiniz ve nakit avanslar çekebileceğiniz bir araçtır. Nakit para yerine kullanıldığı için alternatif ödeme türlerinden biridir. Kullanıcıya göre belli bir limiti vardır. Bu limit kadar alışverişlerinizde ödeme aracı olarak kullanırsınız. Acil nakit paraya ihtiyacınız olduğunda da belli bir faiz oranı karşılığında, ATM'lerden dilediğiniz vakitte, limitinizin karşılığı kadar nakit çekim yapabilirsiniz.
Kredi kartı sahibi olabileceğiniz birçok banka ve finansal kuruluş vardır. Her banka da kendine ait farklı türlerde, farklı avantajlar sağlayan ama aynı amaca hizmet eden kart çeşitlerine sahiptir. Sizin bankalarda bulunan limitiniz kadar kart talep edebilir ve kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Doğru ve etkin yönetebildiğiniz sürece, size kazançlar ve avantajlar sağlar.