Banka avukatı ise bu kişinin kredi kartını rızası ile başka bir kişiye verildiğini, harcamaların şifre ile yapıldığını söyleyerek bankanın yükümlülüğü olmadığını , davacının kusurlu olduğunu söyledi.

Tüketici Mahkemesi ,davalı sanığın davacıya ait kredi kartından davacının bilgisi ve ruzası haricinde harcama yaptığı, söz konusu davada üçüncü kişinin tutuklandığını belirtti ve davalının harcamaların tamamından sorumlu olduğu, davacının kartın ve bilgilerinin üçüncü kişiye geçmesinde yüzde 50 oranında müterafik kusurunun bulunduğuna kararı verdi.