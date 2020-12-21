Tüketici mahkemesi, aldığı yurt dışı turuna yakınının kaybı nedeniyle katılamayan kişiye, ödediği ücretin iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Ankara'da yaşayan D.K., tur şirketinden bin 486 liraya 14 Mayıs 2016'da başlayacak olan yurt dışı paket tur satın aldı fakat seyahatten 2 gün önce Adana'daki kardeşi vefat etti. Peşin ödediği ücretin iade edilmemesi üzerine hakem heyetine başvuran D.K., haklı bulundu. Tüketici mahkemesinde de karar değişmedi. Tur şirketinin kararın iptali için dava açtığı Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi, hakem heyetinin kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti.

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