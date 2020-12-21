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    'nden emsal karar! Yakını vefat edene tur ücreti iade

    , aldığı turuna yakınının kaybı nedeniyle katılamayan kişiye, ödediği ücretin iade edilmesi gerektiğine hükmetti. 'da yaşayan D.K., tur şirketinden bin 486 liraya 2016'da başlayacak olan yurt dışı paket tur satın aldı fakat seyahatten 2 gün önce 'daki kardeşi vefat etti.

    Yakını vefat edene tur ücreti iade

    Tüketici mahkemesi, aldığı turuna yakınının kaybı nedeniyle katılamayan kişiye, ödediği ücretin iade edilmesi gerektiğine hükmetti. 'da yaşayan D.K., tur şirketinden bin 486 liraya 2016'da başlayacak olan yurt dışı paket tur satın aldı fakat seyahatten 2 gün önce 'daki kardeşi vefat etti. Peşin ödediği ücretin iade edilmemesi üzerine hakem heyetine başvuran D.K., haklı bulundu. nde de karar değişmedi. Tur şirketinin kararın iptali için dava açtığı Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi, hakem heyetinin kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti.

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    Haberler Ekonomi Tüketici mahkemesi'nden emsal karar! Yakını vefat edene tur ücreti iade