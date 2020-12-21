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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 08:26
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    • 21.12.2020 08:26
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    Milyonların gözü çıkacak kararda! te 3 ayrı hesaplama!

    ne kadar olacak?” sorusunun cevabı milyonlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücretle ilgili yapılan iki görüşmenin ardından kritik döneme girildi. Asgari ücretin nasıl hesaplanacağı ne kadar olacağı ile ilgili soruların cevap bulacağı üçüncü toplantı da yapılacak. Tespit komisyonu asgari ücreti hesaplarken 3 aşamadan geçirecek. İşte detaylar…

    Asgari ücret tespit komisyonu, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında yine online olarak gerçekleştirilecek.

    Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin, asgari ücret görüşmelerinde dikkate alınan "bir işçinin aylık gıda harcama tutarını" bu toplantıda sunması bekleniyor.

    3 AYRI GRUPTA HESAPLAMA YAPILACAK
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde edinilen bilgiye göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki yıllardaki gibi üç ayrı grupta hesaplama yapacağı öğrenilirken bu hesaplamaları işçi, iş veren ve hükumet olmak üzere tüm gruplarla paylaşacağı belirtildi.

    Tespit toplantısında TÜİK verileri sağlandıktan sonraki süreç şöyle işleyecek;

    İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ HESAP ÜZERİNDEN RAKAM TELAFFUZ EDECEK
    Ardından işçi ve işveren kesiminin de bu hesaplama üzerinden rakam telaffuz edeceği belirtiliyor.

    Toplantı öncesi sendikalardan da görüşler geliyor. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE'ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli" ifadelerini kullandı.

    Dolu; Kovid-19 salgınının yaşam şartlarını ağırlaştırdığını, iş ve gelir kayıplarına neden olduğunu ifade ederek, "Salgın sürecinin devam ettiği de göz önünde bulundurulmalı. İşçilere yapılan destek ödemeleri, asgari ücret seviyesine çıkartılmalı" diyerek taleplerini sıraladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN: ADIMLARI BİRLİKTE ATACAĞIZ
    Başkan Erdoğan geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

    YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
    Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte gerçekleşecek bazı değişiklikler şunlar:

    Asgari ücretlinin maaşı

    Asgari ücretlinin tazminatları

    Asgari ücretlinin iş göremezlik ödenekleri

    Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

    İşsizlik maaşı

    Doğum, askerlik borçlanması

    Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

    Genel Sağlık Sigortası primi

    Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...

    ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?
    2020 Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
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    Haberler Ekonomi Milyonların gözü çıkacak kararda! Asgari ücrette 3 ayrı hesaplama!