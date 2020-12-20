EFT ile Havale Arasındaki Fark Nedir?

Havale de EFT gibi hesaptan başka bir hesaba elektronik yollarla yapılan para transferi işlemidir. Ancak havale ile EFT aslında iki farklı para transferi işlemidir.

Havale aynı bankanın farklı şubelerinde bulunan hesaplar arasında, EFT ise farklı bankalarda bulunan hesaplar arasında yapılan para transferi işlemidir, Havale işleminin 7 gün 24 saat yapılabilmesine karşın EFT hafta içinde bankaların EFT saatleri olarak ilan edildikleri saatlerde yapılabilir.

İstisnalar haricinde bankalar tüm EFT işlemlerinden EFT ücreti veya EFT komisyonu adı altında bir ücret alır.