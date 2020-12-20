Altın fiyatları son dakika! Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor.
20 ARALIK ALTIN FİYATLARI:
GRAM ALTIN FİYATI
460,51
462,29
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
461,42
461,5
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.880,50
1.882,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI
738,28
754,63
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.953,11
3.009,28
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans'taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
YARIM ALTIN FİYATI
1.471,94
1.509,26
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.953,11
3.009,28
ATA ALTIN FİYATI
3.065,88
3.143,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
416,76
432,88