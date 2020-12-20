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    • Ekonomi
    • 20.12.2020 11:42
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    • 20.12.2020 11:42
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    SON DAKİKA: 1 kaç TL? Tam, çeyrek, yarım bugün ne kadar oldu? ( 2020 Pazar güncel )

    son dakika! Pandemi döneminde hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tüm bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı’da altın ne kadar oldu? altın fiyatları ne kadar? ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

    1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2020 Pazar güncel altın fiyatları

    Altın fiyatları son dakika! Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor.

    20 ARALIK ALTIN FİYATLARI:

    GRAM ALTIN FİYATI

    460,51

    462,29

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    461,42

    461,5

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.880,50

    1.882,19

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    738,28

    754,63

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.953,11

    3.009,28

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

    Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans'taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.471,94

    1.509,26

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    2.953,11

    3.009,28

    ATA ALTIN FİYATI

    3.065,88

    3.143,29

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    416,76

    432,88
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: 1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (20 Aralık 2020 Pazar güncel altın fiyatları)