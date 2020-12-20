Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin testlerinin başarıyla geçmesi sonrası, sistemin diğer serileri için de tarihler belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ambargolar karşısında kullandığı "Kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. Şimdi İHA, SİHA, tankımızı ve birçok silahımızı yapıyoruz" şeklindeki ifadesi ile ortaya koyduğu kararlılık kapsamında orta ve yüksek irtifa Hisar'lar için de tarihler belirlendi.