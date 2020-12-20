Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.12.2020 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2020 12:24
    ABONE OL

    ! nda bu hafta neler var?

    yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Belli tarihler arasında stoklarla sınırlı olmak üzere haftanın yıldızları ürünlerini uygun fiyata sunan marketler zinciri yine dopdolu bir katalogla yayınlandı. Peki nda bu hafta neler var? Özellikle meyve ve sebze katagorisindeki ürün indirimleri oldukça dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra diğer gıda ürünleri ve bulaşık detarjanı fırsatı ön plana çıkıyor. İşte 19-25 Aralık 2020...

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 19-25 Aralık 2020! A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var?

    A101 aktüel ürünler kataloğunda neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 19-25 Aralık 2020 yien birbirinden güzel kampanyaları içeriyor ve vatandaşlar inceleyerek alacaklarını belirlemek istiyor. A101 haftanın yıldızlarında yer alan ürünleri haberimizden inceleyebilir ve markete gitmeden önce alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. Marketler koronavirüs mücadelesi kapsamında 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLE KATALOĞU 19-25 ARALIK 2020

    Schweppes Gazlı İçecek Mandalina

    Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet

    Doğadan Çay Altın Filiz 500 g

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 19-25 Aralık 2020! A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler var?