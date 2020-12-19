ATM’den 200 TL çekti zengin oldu! Cüzdanınızda servet olabilir! Hemen kontrol edin!

Bu tür paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini belirten Yeter, "Meraklısı olan koleksiyoncular benimle irtibata geçebilir. Ben bunun için herhangi bir fiyat belirlemedim. Böyle bir parayla ilk defa karşılaştım" dedi.

HATALI BASIM 50 TL İÇİN 75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ, KABUL ETMEDİ: 'BU PARAYI SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir işyerinde çalışan Mustafa Şahin adlı vatandaşın elinde bulunan bir 50 TL'lik banknot, diğer 50 liralardan farklı.