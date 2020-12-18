Ve başladı! Günlük 98 lira... Bakkal, manav, kasap, terzi, çiftçi, muhtar, doktor, avukat, mühendis milyonları kapsıyor

Ve başladı! Günlük 98 lira... Halk dilinde Torba Kanun olarak bilinen resmi adıyla 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak ülkemizde kanunlar, halkın anlayacağı dilde yazılmadığından kafalar hep karışıyor. Kamu kurumlarından telefon ve internet üzerinden bilgi alınamadığından vatandaş sadece soru sormak için bile SGK ve Vergi Dairelerine koşuyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, bilen de bilmeyen de hariçten gazel okuyor. Hal böyle olunca vatandaşlara doğru bilgiyi aktarmakta bizlere düşüyor.Gelin size anlatayım bu kanunla BAĞ-KUR sigortalılarına getirilen tüm düzenlemeleri. Başvuru formlarını da yazımın sonuna koydum ki işiniz biraz daha kolaylaşsın.