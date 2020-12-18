Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.257.311.769
|Pegasus
|583.236.353
|Emlak Konut GMYO
|577.777.054
|Turkcell
|478.811.995
|Garanti Bankası
|363.110.722
|TAV Havalimanları
|294.568.021
|Türkiye Sigorta
|246.209.866
|Net Holding
|235.060.572
|Kartonsan
|221.365.854
|Petkim
|220.637.774
|Doğan Holding
|212.307.476
|İş GMYO
|197.988.702
|Tüpraş
|172.309.077
|Kardemir (D)
|172.206.107
|Şişe Cam
|171.644.608
|Odaş Elektrik
|164.713.005
|Borusan Mannesmann
|162.080.005
|Vakıflar Bankası
|145.495.725
|Akbank
|143.044.082
|Oyak Çimento
|140.010.922
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.943
|0,22
|BIST SINAİ
|2.196
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.018
|0,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|831
|0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.261
|-2,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.663
|-0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.733
|1,19
|BIST METAL ANA
|4.021
|-1,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.050
|0,81
|BIST MADENCİLİK
|1.296
|-0,14
|BIST HİZMETLER
|1.160
|0,97
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,47
|BIST ULAŞTIRMA
|1.717
|1,43
|BIST TURİZM
|279
|-0,01
|BIST TİCARET
|3.492
|0,30
|BIST İLETİŞİM
|414
|2,42
|BIST SPOR
|943
|-0,02
|BIST İNŞAAT
|1.432
|0,34
|BIST MALİ
|1.505
|0,68
|BIST BANKA
|1.488
|0,27
|BIST SİGORTA
|5.855
|-0,71
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|1,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.237
|0,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|661
|2,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.852
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|706
|0,55
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.204
|1,41