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    • 18.12.2020 13:55
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    SON DAKİKA: 18 Aralık Cuma 'da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... 'da günün en fazla kazandıran 20 belli oldu. Buna göre Halk GMYO hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,97 oranında yükselerek 4,19'dan işlem gördü. 18 Aralık Cuma da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    18 Aralık Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Halk GMYO 4,19 3,81 9,97
    Çelebi 118,20 107,50 9,95
    Borusan Mannesmann 23,00 20,92 9,94
    TAV Havalimanları 21,60 20,26 6,61
    Otokar 249,10 236,60 5,28
    Net Holding 3,81 3,63 4,96
    Pegasus 77,55 74,20 4,51
    İş GMYO 2,38 2,29 3,93
    Alarko GMYO 21,24 20,44 3,91
    Akiş GMYO 3,87 3,75 3,20
    Turkcell 16,23 15,81 2,66
    Akçansa 15,71 15,32 2,55
    Emlak Konut GMYO 2,19 2,14 2,34
    Netaş Telekomünikasyon 21,10 20,62 2,33
    Doğan Holding 3,14 3,08 1,95
    Gübre Fabrikaları 47,86 46,96 1,92
    DO-CO 515,00 505,40 1,90
    ARD Bilişim Teknolojileri 43,70 43,00 1,63
    Oyak Çimento 8,14 8,01 1,62
    Mavi Giyim 53,65 52,80 1,61

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020 Günlük İşlem Hacmi
    Türk Hava Yolları 1.257.311.769
    Pegasus 583.236.353
    Emlak Konut GMYO 577.777.054
    Turkcell 478.811.995
    Garanti Bankası 363.110.722
    TAV Havalimanları 294.568.021
    Türkiye Sigorta 246.209.866
    Net Holding 235.060.572
    Kartonsan 221.365.854
    Petkim 220.637.774
    Doğan Holding 212.307.476
    İş GMYO 197.988.702
    Tüpraş 172.309.077
    Kardemir (D) 172.206.107
    Şişe Cam 171.644.608
    Odaş Elektrik 164.713.005
    Borusan Mannesmann 162.080.005
    Vakıflar Bankası 145.495.725
    Akbank 143.044.082
    Oyak Çimento 140.010.922

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 4.943 0,22
    BIST SINAİ 2.196 -0,02
    BIST GIDA, İÇECEK 2.018 0,76
    BIST TEKSTIL, DERİ 831 0,14
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.261 -2,07
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.663 -0,04
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.733 1,19
    BIST METAL ANA 4.021 -1,10
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.050 0,81
    BIST MADENCİLİK 1.296 -0,14
    BIST HİZMETLER 1.160 0,97
    BIST ELEKTRİK 83 0,47
    BIST ULAŞTIRMA 1.717 1,43
    BIST TURİZM 279 -0,01
    BIST TİCARET 3.492 0,30
    BIST İLETİŞİM 414 2,42
    BIST SPOR 943 -0,02
    BIST İNŞAAT 1.432 0,34
    BIST MALİ 1.505 0,68
    BIST BANKA 1.488 0,27
    BIST SİGORTA 5.855 -0,71
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 949 1,16
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.237 0,82
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 661 2,08
    BIST TEKNOLOJİ 1.852 0,31
    BIST BİLİŞİM 706 0,55
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.204 1,41
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: 18 Aralık Cuma Borsa istanbul'da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?