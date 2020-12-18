Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 4,19 3,81 9,97 Çelebi 118,20 107,50 9,95 Borusan Mannesmann 23,00 20,92 9,94 TAV Havalimanları 21,60 20,26 6,61 Otokar 249,10 236,60 5,28 Net Holding 3,81 3,63 4,96 Pegasus 77,55 74,20 4,51 İş GMYO 2,38 2,29 3,93 Alarko GMYO 21,24 20,44 3,91 Akiş GMYO 3,87 3,75 3,20 Turkcell 16,23 15,81 2,66 Akçansa 15,71 15,32 2,55 Emlak Konut GMYO 2,19 2,14 2,34 Netaş Telekomünikasyon 21,10 20,62 2,33 Doğan Holding 3,14 3,08 1,95 Gübre Fabrikaları 47,86 46,96 1,92 DO-CO 515,00 505,40 1,90 ARD Bilişim Teknolojileri 43,70 43,00 1,63 Oyak Çimento 8,14 8,01 1,62 Mavi Giyim 53,65 52,80 1,61