Esnafa emeklilik müjdesi! Elinde yeterli nakiti olmayana düşük faizli kredi...

Yıl ve yaş şartlarını tamamlamış ancak prim borcu ya da dondurulan sigorta süresi nedeniyle emekli olamayanların imdadına yapılandırma yetişti.
Bağ-Kur'lular fırsatı değerlendirip başvurusunu yaparsa, borcunu yapılandırıp ya da dondurulan hizmet süresini daha düşük ödemeyle canlandırıp emekli aylığını bağlatabilecek. Ancak nakit sıkıntısı çekenlere de düşük faizli kredi imkanı gündeme geldi.
TESK'TEN ÇAĞRI
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, emekliliği gelmesine karşın prim borcundan dolayı bundan yararlanamayan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli krediyle emeklilik imkanı sağlanmasını istedi.
Bu durumda olanların prim borçlarının yapılandırılarak emekli olabilmeleri için yeni bir protokol beklediğini belirten Palandöken, "Geçmişte prim borcu bulunan çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu" şeklinde konuştu.
BANKALARIN RİSKİ YOK
Salgında esnafın hiçbir şekilde sicil engeline takılmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:
"Zaten esnafın talep ettiği protokol gereği emekli aylıklarından kesinti yapılacağı için bankaların herhangi bir riski yok. Prim borçlusu esnaf için düşük faizli kredi ile emeklilik yolu açılsın."