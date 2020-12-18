



-Doğum yardım parası ödemeleri bütün doğan bebekler için annelere yapılmaktadır. Bu yardımlardan bütün anneler yararlanabilir. Doğum yardım miktarları; 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için 600 TL olarak verilmektedir

-Şartlı hamilelik müracaatında bulunan annelere 495 TL yardım yapılmaktadır.

-65 yaşından büyük kişilere 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilere 3 ayda bir 705 TL para yardımı sağlanmaktadır.