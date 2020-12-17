SGK PRİM YAPILANDIRMASI BAŞLADI!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası priminin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu hatırlattı.

SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMAYA NE ZAMAN BAŞVURULACAK?

SGK prim yapılandırma hesaplama 2020 nasıl olacak araştırması yapılırken, SGK prim yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor merak ediliyordu. Başvurular 17 Kasım itibariyle alınmaya başlayacak ve yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.