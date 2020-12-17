Pandemi ile alışveriş alışkanlıkları değişti

Deloitte Türkiye, Taze Gıda Tüketicisi Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Araştırma; pandemide alışveriş sıklığının azalması, satın alınan ürünlerdeki değişiklikler ve önceliklerin değişmesi gibi 3 önemli konuyu ortaya çıkardı. ABD'de yapılan araştırmaya göre; haftada birden fazla alışveriş yapma alışkanlığı iki haftada bire geriledi. Tüketicinin öncelikli satın alma etkeni olan fiyatın yerini 'güvenlik' aldı. Ziyaretleri azaltmak adına benzer ürüne yönelme eğilimi oluştu. Deloitte Türkiye Tüketici Ürünleri Sektör Lideri Barbaros Yeşin; "Covid - 19 sürecinde küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de tüketici alışkanlıklarının ve harcama endekslerinin değiştiği görülüyor. Tüketiciler alışveriş sıklıklarını ve harcamalar konusunda öncelikleri değiştirdi, marketlerde geçirilen süreleri azalttı. Dijital kanallardan alışveriş arttı" diye konuştu.

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