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    Pandemi ile alışveriş alışkanlıkları değişti

    , “Taze gıdada farklılaşmak için; sevkiyat hacimlerini küçültmek, ‘taze’ imajını iletişim ile desteklemek, çok kanallı erişime yatırım yapmak etkili olacak” dedi.

    Pandemi ile alışveriş alışkanlıkları değişti

    Deloitte Türkiye, Taze Gıda Tüketicisi Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Araştırma; pandemide alışveriş sıklığının azalması, satın alınan ürünlerdeki değişiklikler ve önceliklerin değişmesi gibi 3 önemli konuyu ortaya çıkardı. ABD'de yapılan araştırmaya göre; haftada birden fazla alışveriş yapma alışkanlığı iki haftada bire geriledi. Tüketicinin öncelikli satın alma etkeni olan fiyatın yerini 'güvenlik' aldı. Ziyaretleri azaltmak adına benzer ürüne yönelme eğilimi oluştu. Tüketici Ürünleri Sektör Lideri Barbaros Yeşin; "Covid - 19 sürecinde küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de tüketici alışkanlıklarının ve harcama endekslerinin değiştiği görülüyor. Tüketiciler alışveriş sıklıklarını ve harcamalar konusunda öncelikleri değiştirdi, marketlerde geçirilen süreleri azalttı. Dijital kanallardan alışveriş arttı" diye konuştu.

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