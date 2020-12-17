

İNTİBAK DÜZENLEMESİNDE TEK YOL

2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için getirilen bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de getirilmesi talep edildi. Bu düzenleme talepleri için açılan tüm davalar ise sonuç vermedi. Yargı yolunun kapanmasıyla intibak düzenlemesi için tek meclisten geçmesi. Bu kapsamda hükümetin bu alanda bir çalışma hazırlaması ve TBMM'ye sunması gerekiyor. TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bu yasa kabul edilirse maaşlar artacak.

İntibak yasası düzenlemesi ile zam tutarı maaşa göre olacak. En yüksek zam rakamı ise 355 TL seviyesinde olacak.