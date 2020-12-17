17 Aralık Perşembe Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?



"Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz

Politikaları Raporu'nda İsviçre ve Vietnam'ı kur manipülatörü olarak tanımlarken, piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı.

"Bu eğilimlerle dün hisse senetlerinde genele yayılan yükselişler kaydedilirken, dolar küresel ölçekte ivme kaybetti. Dolardaki zayıflama ile altın ve diğer emtia fiyatları yükselirken, ABD tahvil faizleri yatay kapandı.

"Türk finansal varlıklar ise dün karışık bir seyir izledi. TCMB'nin 2021 yılı Para ve Kur Politikası metni ve Başkan Naci Ağbal'ın sunumunda verdiği mesajlar önümüzdeki dönemde sıkı para politikasının devamını teyit ederek piyasalarda olumlu karşılandı.

"Hazine'nin Şubat ve Nisan'da itfa olacak üç tahvil için yaptığı değişim ihalelerine 11.7 milyar TL tutarında talep geldiği ve 2028 ve 2030 vadeli tahviller verilerek bunun 7.7 milyar TL'sinin karşılandığı açıklandı.

"Bu gelişmeler ışığında hisse senetlerinde kâr realizasyonu olarak değerlendirilebilecek sınırlı satışlar yaşanırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında değer kazandı. Ülke risk primindeki iyileşme ile birlikte uzun vadeli TL ve dolar cinsi tahvil faizleri geriledi.

"Yeni güne küresel finansal piyasalar dünden kalan iyimserlikle başladı. Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmalarının yanında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararı ve Euro Bölgesi Kasım ayı enflasyonu nihai sonuçları ile ABD Kasım ayı konut başlangıç ve inşaat izin verileri izlenecek.

"Yurtiçinde haftalık frekanstaki makrofinansal veriler açıklanacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor."