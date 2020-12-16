Ülkü, bu durumun öncelikli olarak Türk bankalarının orta vadede sağlam ve daha az volatil bir büyümeyi finanse etmek için daha uygun koşullarda dış finansmana erişmesine izin vereceğini kaydetti.

CDS PRİMİ NEDİR?

CDS yani Credit Default Swap (Kredi Temerrüt Takası),son dönemde ekonomi cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından araştırılıyor. CDS, elinde tahvil vb. finansal araçlar bulunduran bir kişinin, vade sonundaki alacağının belirli bir bedel karşılığında ödenmeme riskinin ortadan kaldırılmasına yarayan bir finansal enstrümandır. Aslında bir nevi basit bir sigortalama işlemi gibi düşünülebilir.