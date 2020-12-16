Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 3.459,00 3.264,80 5,95 İş Y. Men. Değ. 15,98 15,38 3,90 Koç Holding 20,14 19,52 3,18 ARD Bilişim Teknolojileri 41,74 40,54 2,96 Koza Altın 81,45 79,20 2,84 Anadolu Efes 22,98 22,36 2,77 Ereğli Demir Çelik 14,63 14,26 2,59 Anadolu Grubu Holding 25,02 24,40 2,54 İskenderun Demir Çelik 9,77 9,55 2,30 Pegasus 64,60 63,15 2,30 Akçansa 15,48 15,14 2,25 Çelebi 98,15 96,05 2,19 Logo Yazılım 122,90 120,50 1,99 Ege Endüstri 1.736,00 1.702,80 1,95 Garanti Bankası 9,83 9,65 1,87 Koza Madencilik 14,26 14,00 1,86 Turkcell 15,80 15,52 1,80 Hektaş 14,44 14,19 1,76 Türk Traktör 156,70 154,00 1,75 Aselsan 18,10 17,79 1,74