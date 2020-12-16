Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|3.459,00
|3.264,80
|5,95
|İş Y. Men. Değ.
|15,98
|15,38
|3,90
|Koç Holding
|20,14
|19,52
|3,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,74
|40,54
|2,96
|Koza Altın
|81,45
|79,20
|2,84
|Anadolu Efes
|22,98
|22,36
|2,77
|Ereğli Demir Çelik
|14,63
|14,26
|2,59
|Anadolu Grubu Holding
|25,02
|24,40
|2,54
|İskenderun Demir Çelik
|9,77
|9,55
|2,30
|Pegasus
|64,60
|63,15
|2,30
|Akçansa
|15,48
|15,14
|2,25
|Çelebi
|98,15
|96,05
|2,19
|Logo Yazılım
|122,90
|120,50
|1,99
|Ege Endüstri
|1.736,00
|1.702,80
|1,95
|Garanti Bankası
|9,83
|9,65
|1,87
|Koza Madencilik
|14,26
|14,00
|1,86
|Turkcell
|15,80
|15,52
|1,80
|Hektaş
|14,44
|14,19
|1,76
|Türk Traktör
|156,70
|154,00
|1,75
|Aselsan
|18,10
|17,79
|
1,74
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|15,43
|15,90
|-2,96
|Arçelik
|30,78
|31,60
|-2,59
|Özak GMYO
|5,29
|5,42
|-2,40
|MLP Sağlık
|19,06
|19,32
|-1,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,95
|13,08
|-0,99
|Brisa
|19,94
|20,14
|-0,99
|Gübre Fabrik.
|48,26
|48,74
|-0,98
|Deva Holding
|24,38
|24,62
|-0,97
|Net Holding
|3,25
|3,28
|-0,91
|Doğuş Otomotiv
|27,16
|27,40
|-0,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,14
|15,26
|-0,79
|Bim Mağazalar
|70,50
|71,00
|-0,70
|Bursa Çimento
|8,92
|8,98
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|10,99
|11,05
|-0,54
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,70
|-0,37
|Alkim Kimya
|14,57
|14,62
|-0,34
|Ford Otosan
|126,80
|127,00
|-0,16
|Türk Telekom
|8,12
|8,13
|-0,12