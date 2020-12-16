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    • Ekonomi
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    • 16.12.2020 14:16
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    : 16 Aralık Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    'da BIST 100 endeksi haftanın ilk gününde en çok değer kazanan 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Kartonsan hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,95 oranında yükselerek 3.459,00 'dan işlem gördü. 16Aralık Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    AA
    16 Aralık Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 3.459,00 3.264,80 5,95
    İş Y. Men. Değ. 15,98 15,38 3,90
    Koç Holding 20,14 19,52 3,18
    ARD Bilişim Teknolojileri 41,74 40,54 2,96
    Koza Altın 81,45 79,20 2,84
    Anadolu Efes 22,98 22,36 2,77
    Ereğli Demir Çelik 14,63 14,26 2,59
    Anadolu Grubu Holding 25,02 24,40 2,54
    İskenderun Demir Çelik 9,77 9,55 2,30
    Pegasus 64,60 63,15 2,30
    Akçansa 15,48 15,14 2,25
    Çelebi 98,15 96,05 2,19
    Logo Yazılım 122,90 120,50 1,99
    Ege Endüstri 1.736,00 1.702,80 1,95
    Garanti Bankası 9,83 9,65 1,87
    Koza Madencilik 14,26 14,00 1,86
    Turkcell 15,80 15,52 1,80
    Hektaş 14,44 14,19 1,76
    Türk Traktör 156,70 154,00 1,75
    Aselsan 18,10 17,79

    1,74

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Selçuk Ecza Deposu 15,43 15,90 -2,96
    Arçelik 30,78 31,60 -2,59
    Özak GMYO 5,29 5,42 -2,40
    MLP Sağlık 19,06 19,32 -1,35
    Tümosan Motor ve Traktör 12,95 13,08 -0,99
    Brisa 19,94 20,14 -0,99
    Gübre Fabrik. 48,26 48,74 -0,98
    Deva Holding 24,38 24,62 -0,97
    Net Holding 3,25 3,28 -0,91
    Doğuş Otomotiv 27,16 27,40 -0,88
    Kordsa Teknik Tekstil 15,14 15,26 -0,79
    Bim Mağazalar 70,50 71,00 -0,70
    Bursa Çimento 8,92 8,98 -0,67
    Enerjisa Enerji 10,99 11,05 -0,54
    Zorlu Enerji 2,69 2,70 -0,37
    Alkim Kimya 14,57 14,62 -0,34
    Ford Otosan 126,80 127,00 -0,16
    Türk Telekom 8,12 8,13 -0,12

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: 16 Aralık Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?