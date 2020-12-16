Dikkat! Son 15 gün: Kayıtdışı çalışana sigorta imkanı





İşe geri dönüş ve kayıt dışındakilere kayıtlı çalışma imkanı için başvuru sürecinde son 15 güne girildi. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları, fiilen çalıştırılmaları halinde de işverenlere günlük 44.15 lira destek verilmesine ilişkin düzenlemede başvurular bu ayın başında başladı.