Altın fiyatları son dakika! Koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcıların tercihleri arasında olan altın, geçen haftayı dalgalı düşüş grafiğiyle bitirmişti. Haftanın üçüncü işlem günü 16 Aralık Çarşamba altının alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 16 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olan gram altın yeni güne 468 TL'den başladı. Dün ise 463 TL bandında olan gram altın an itibarıyla yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan çeyrek altın güne 766 liradan başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi altın fiyatları oldukça hareketlendi. Peki, bugün altın piyasasında son durum ne?

16 ARALIK ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

Haftaya yatay seyirle başlayan altın fiyatları Fed toplantısının bugün itibari ile başlamasıyla dikey yönde ilerlemeye başladı.