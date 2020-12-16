Altın fiyatları son dakika! Koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcıların tercihleri arasında olan altın, geçen haftayı dalgalı düşüş grafiğiyle bitirmişti. Haftanın üçüncü işlem günü 16 Aralık Çarşamba altının alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 16 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olan gram altın yeni güne 468 TL'den başladı. Dün ise 463 TL bandında olan gram altın an itibarıyla yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan çeyrek altın güne 766 liradan başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi altın fiyatları oldukça hareketlendi. Peki, bugün altın piyasasında son durum ne?
16 ARALIK ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI
Haftaya yatay seyirle başlayan altın fiyatları Fed toplantısının bugün itibari ile başlamasıyla dikey yönde ilerlemeye başladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 467,56
Gram altın satış: 467,65
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 758,50 TL
Çeyrek altın satış: 766,50 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.029,90
Cumhuriyet altını satış: 3.054,70
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.517,20
Yarım altın satış: 1.533,20
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.082,68
Tam altın satış: 3.160,50
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.094,21
Ata altın satış: 3.130,27
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış: 424,50
22 ayar bilezik satış: 426,50
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Altın fiyatlarının durumu bugün başlayan ve yarın bitecek olan yılın son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında belli olacak. Yatay başlayan altın fiyatları Fed toplantısı ve teşvik paketinden gelecek olumlu gelişmelerden dolayı arttı.
Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Altın fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edeceğini belirten analistler altın fiyatlarının önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabileceğini vurguluyor.