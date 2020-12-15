Prim sürelerini satın almanın veya sigorta başlangıcını geriye çekmenin akla ilk gelen yolu borçlanma işlemidir.1 Ocak 2021 tarihinden önce askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmalarında önemli prim ödeme avantajı var. Birçok vatandaşımız, "Nasıl, ne şekilde emekli olabilirim?" diye sürekli hesap yapıyor. İşte bu emeklilik hesaplarını etkileyen yegane imkanlardan biri de borçlanma hakkından yararlanmak. Şimdiden uyarayım isterim, borçlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekecek çünkü tarihler 01.01.2021 tarihini gösterdiğinde borçlanma işlemleri yeni asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Yani asgari ücret artışıyla ödenecek borçlanma tutarları da artış oranında yükselecek.