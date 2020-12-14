Milyonlarca çalışana iyi haber! Yüzde 15'lik zam müjdesi yapıldı! O fiyatlar çoğalıyor... Tüm çalışanlar aralık ayının gelmesi ile birlikte ücretlerine ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret için süreç devam ederken, özel sektör de zam oranını minimum fiyata yapılacak zama göre tanımlıyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni minimum fiyat için ikinci toplantı yarın yapılırken, ay içinde açıklanacak kararı çalışan-çalışmayan herkes merakla bekliyor. Yeni ücret yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin maaşının yanı sıra asgari geçim indirimini (AGİ) de artıracağı için, tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor.
Yeni ücret yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin maaşının yanı sıra asgari geçim indirimini (AGİ) de artıracağı için, tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Halen çalışanlara 220,73 ile 375,23 lira arasında AGİ ödeniyor. Tutar, çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.
İŞÇİNİN GÖZÜ TEKLİFTE
Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işverenden rakam beklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."
SENARYOLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:
OVP'DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: OVP'de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.
MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.
MERKEZ BANKASI'NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.
TCMB'NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.
TCMB'NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası'nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.
AGİ asgari ücretin içinde mi?
Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir. Fakat işçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.
Özetle en düşük AGİ miktarı asgari ücrete dahilken bunun üzerinde AGİ alması gereken işçinin alacağı asgari ücret de aradaki fark kadar artacaktır.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL