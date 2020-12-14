BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,02 ile spor oldu.