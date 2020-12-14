



Sulh Ceza Hâkimliği'nce ele alınan dosya incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, KVKK'nın teknik anlamda tespitlerinde bir kabahat veya hatanın bulunmadığı ve idari para cezasının ölçülü ve adil olduğu şeklinde bir rapor sundu.