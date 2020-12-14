SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira! Başvuran anında alıyor! Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun için sene, yaş ve prim koşullarını bitirmek gerekiyor. 3 koşulu da sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat etip emekli ücretine kavuşuyor. Son senelerde yapılan reform hücumlarıyla emekli aylığı bağlama işlemleri süratlendirildi. 2002 evvelinde bir çalışanın emeklilik müracaatı yapmak için 11 değişik dokümanı derlemesi ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu. Bugün emeklilik işlemleri için tek bir arzuhal yetiyor, ortalama bir hafta, 10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor. Üstelik bazı müracaatlar internet etrafından yapılarken işlemlerin takibi de e-devlet üzerinden yapılıyor.
3 ASGARİ ÜCRET
Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor.
Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni yılda yeni asgari ücretle artacak.
Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
BAŞVURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığı başvurusu aylık talep başvuru belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne giderek ya da e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabiliyor.
Emekli olurken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Ayrıca maaşınızın yatırılacağı bankanın seçimini de başvuru sırasında yapabilirsiniz.
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN NE ZAMAN DİLEKÇE VERMEK GEREKİR?
Emekli aylığı dilekçesinin ne zaman verileceği konusunda karar verirken, yıl içinde emekli aylıklarına yapılan zam oranı ile o yıl için daha sonra belirlenecek güncelleme katsayısı arasındaki makas açıklığına bakmak gerekiyor. Makas açıklığı yüksek değil ise aralık veya ocak ayında dilekçe vermek arasında önemli bir fark olmaz. Bu tür yıllarda dilekçeyi kasım veya aralık ayında vermek, 1-2 ay önce emekli aylığı bağlanmasını sağladığı için avantajlı da olur.
Güncelleme katsayısı, yıllık TÜFE artış oranı + GSYH artışının yüzde 30'unun toplamıyla oluşur. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) yüksek artış beklenen yıllarda güncelleme katsayısı, yıl içinde emekli aylığına yapılan artış oranından fazla çıkar. Böyle yıllarda ocak ayını beklemek daha avantajlıdır.
2020'DE GÜNCELLEME KATSAYISI NE OLACAK?
Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocakta yüzde 6.50, şubatta yüzde 5.75 olmak üzere kümülatif yüzde 12.62 oranında artış yapıldı.
Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Orta Vadeli Program'da ise 2020 yılı GSYH artışı binde 3 olarak tahmin edildi. TÜİK'in geçen hafta açıkladığı verilere göre, 11 aylık dönemde enflasyon yüzde 13.19 olarak gerçekleşti.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ ARALIKTA VEREN AVANTAJLI OLUYOR
Peki, bu durumda bu yıl emeklilik dilekçesini aralık ayında mı vermeli, yoksa ocak ayını mı beklemeli?
Bu yıl için emeklilik dilekçesini aralıkta veren bir kişi ocakta veren kişiye göre daha yüksek emekli maaşı alacak ya da iki kişinin maaşı arasında çok büyük bir farklılık olmayacak.
TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Emekli maaş avansı uygulamasının tüm emeklileri kapsaması adına çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma sonunda nakit sıkıntısı çeken emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak maaş avansını alabilecek. Maaş avansı asgari ücretin 3 katı olacak.
SGK EMEKLİ MAAŞI AVANS ŞARTLARI
* Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar
* Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar
EMEKLİYE MAAŞ AVANSI TAKSİTLE ÖDENECEK
Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.