SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira! Başvuran anında alıyor! Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun için sene, yaş ve prim koşullarını bitirmek gerekiyor. 3 koşulu da sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat etip emekli ücretine kavuşuyor. Son senelerde yapılan reform hücumlarıyla emekli aylığı bağlama işlemleri süratlendirildi. 2002 evvelinde bir çalışanın emeklilik müracaatı yapmak için 11 değişik dokümanı derlemesi ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu. Bugün emeklilik işlemleri için tek bir arzuhal yetiyor, ortalama bir hafta, 10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor. Üstelik bazı müracaatlar internet etrafından yapılarken işlemlerin takibi de e-devlet üzerinden yapılıyor.