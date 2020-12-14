Alınan ücretlerde düşüş yaşandı! Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor!

Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor! Alınan ücretlerde düşüş yaşandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ekonomideki etkileri kendini göstermeye devam ediyor. Pandemi nedenile birçok kişi işini kaybederken pek çok çalışan da ücret kaybına uğradı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Küresel Ücret Raporu'na göre, 2020'nin ilk yarısında etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle aylık ücretler geriledi veya oldukça yavaş arttı. Bununla birlikte, ILO'ya göre Kovid-19 salgınının işgücü piyasasında yarattığı kriz yakın gelecekte de ücretlerin düşmesi yönünde çok büyük bir baskıya yol açabilecek.