1000 TL, gıda, erzak, odun, kömür yakacak ve elektrik desteği hesaba hemen yatıyor! Şu tarihler tam sırası tek seferlik olarak veriliyor!

Şu tarihler bütün sırası tek seferlik veriliyor! Kış aylarının gelmesiyle birlikte besin, erzak, yakacak, elektrik ve nakit para yardımı oldukça ehemmiyet kazanmış vaziyette. Bu anlamda sosyal destekleşme vakıflarının en fazla sağladığı desteklerden biri, gıda desteği. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve akışkan yağ gibi uzun zaman kullanılabilecek yiyecekler kapsayan besin destekleri, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak yapılıyor. Haliyle daha evvel rastgele bir para desteği almamış ve İlk kere destek arzında bulunacaklar için de muhtelif alternatifler sunuluyor. İşte ilk kez destek arzında bulunacakların izlemesi gereken yollar ve bu şahıslara yapılacak destekler...
GIDA YARDIMI EN SIK YAPILAN YARDIMLARDAN BİRİ
Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıda yardımı. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız başvuruda ihtiyaç duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin ardından uygun görüldüğü takdirde siz de tek seferlik ya da düzenli şekilde verilen yardımlardan faydalanabilirsiniz.
PARA YARDIMI DA TALEP EDEBİLİRSİNİZ
Gıda yardımı dışında, sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılık ettiği diğer yardımlar arasında, para yardımı da yer alıyor. Örneğin; pandemi sosyal destek programıyla; işsiz olan, herhangi bir sigorta kaydı bulunmayan ve farklı bir yardım almayan kişilere 1.000 TL'lik maddi destek sağlanıyor. Bu yardıma e-Devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Ancak hak kazanabilmeniz için yine yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının onayı gerekiyor. Pandemi sosyal destek programı da ihtiyaç durumunuza bağlı olarak tek seferlik veya tekrarlayan bir şekilde verilebiliyor.
ÖNCELİKLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURMALISINIZ
Devlet tarafından sunulan neredeyse tüm yardım türleri için ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmanız gerekiyor. Önceki yıllarda yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Ancak vakıfların çoğu pandemi sürecinde olduğumuz için online olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun için; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi ve yardım talebiniz için kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında yardım talebinizle ilgili sonuç, belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size bildiriliyor.
106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.
Başvuru İşlemleri
Elektrik yardımlarında başvurular doğrudan yapılmıyor. Aile Bakanlığı sosyal yardım alan vatandaşlar arasından bu yardıma almaya hak kazanan haneleri gelir durumlarında göre kendisi belirliyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü başvurular için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
E-Devletten yapılan duyuruda "Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.
3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır." denildi.
1000 TL sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler "https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu" linki üzerinden başvurularını yapabilecek.
Esnafa, çiftçiye ve dar gelirliye ihtiyaç sahibine kira, elektrik, doğal gaz desteği
CNN Türk'ten Kıvanç El, "Kira müjdesi ne anlama geliyor, düzenleme kime, nasıl destek sağlayacak?" sorularının ayrıntıları açıkladı. El, konuyla ilgili haberinde şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vermişti mesajını. 'Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz' dedi.Peki bu düzenlemede neler var? Bunun detaylarını baktık. Öncelikle şunu belirtelim. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yarın gerçekleşecek ve kiralarla ilgili düzenlemeler yarınki toplantıda gündeme gelecek.
ESNAFIN TALEPLERİ MASADA
Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı.
Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA
Yarın Kabine Toplantısı'na sunulacak. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor.
Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor.
ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA
Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var?
Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.
GELİR KAYBINA GÖRE
Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor.Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar.
Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor.