SGK (SSK) için herkesin beklediği emsal karar çıktı... Bundan sonra artık yapabilirsiniz! Yeni dönem başladı! SGK'nın tarafına gönderdiği prim borcunun iptali için harekete geçmişti. Emsal karar çıktı ve yeni dönem başladı. Yargıtay, verdiği son kararla alacak davalarında yeni bir dönem başlattı. Yüksek Mahkeme; alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde saydı. Emsal karara konu olan avukat ile işçi arasında açılan ayrı bir alacak davasında yapılan yazışmaların eksik incelenmesi nedeniyle, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedeni olduğuna karar verildi.