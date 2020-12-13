Bankada 30 bin TL parası olan 32 günlük vadeli mevduatla kaç TL faiz kazancı sağlar? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Parasını değerlendirmek ve kazanç sağlamak isteyen vatandaşlar bankaların 30 bin TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarını inceliyor ve kendilerine en çok uygun olanı seçmek parasını oraya yatırmak istiyor. Bankada 30 bin TL parası olan 32 günlük vadeli mevduatla kaç TL faiz kazancı elde etmiş olur. İşte ayrıntılar…
32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Vadeli Mevduat Hesaplarında Vadeler Nedir?
Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Genellikle uygulanan standart vadeler 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmakla birlikte, 1 gecelik (O/N), 7 günlük, 15 günlük gibi kırık vadelerde de vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.
Bankalara göre farklılaşan vadeli faiz oranlarının temel belirleyicisi ülkedeki enflasyon oranları ve hüküm süren ekonomik koşullardır. Normal koşullarda vade ne kadar uzunsa bu vade için verilen faiz oranı da o kadar yüksek olur. Bununla birlikte yüksek bir enflasyonu olan bir ülkede enflasyon oranlarında hızlı bir düşüş beklentisinin olması halinde uzun vadeli mevduatlara verilen faiz oranları düşük kalabilir.
Vadeli Mevduat Hesapları Hangi Para Cinsinden Açılabilir?
Ülkemizde konvertibl olan bütün para cinsleri üzerinden vadeli mevduat hesabı açılabilirsiniz. Açılan vadeli mevduat hesapları içinde TL vadeli mevduat hesapları başı çekerken, bunu ABD Doları ve Avro döviz cinslerinde açılan vadeli mevduat hesapları izlemektedir. TL mevduatlarınıza alacağınız faiz oranı, ABD Doları ve Avro mevduatlarınza kıyasla daha yüksektir.
Farklı Vadeli Mevduat Ürünleri Nelerdir?
Farklılaşan ekonomik koşullar ve müşteri talepleri, vadeli mevduat ürünlerinin de çeşitlenmesine neden olur. Çeşitli vadeli mevduat ürünlerinden en fazla kullanılanları;
O/N uzayan, faiz oranlarının piyasa şartlarına göre belirlendiği ve gün içinde para çekmenize izin veren vadeli mevduat hesapları,
Çok para birimli olarak açılan, bu para birimleri arasında dönüşüm yapılabilen ve farklı bankalarca hiper hesap, dönüşümlü hesap gibi farklı adlar verilen vadeli mevduat hesapları,
Altın gibi değerli madenler üzerinden açılan vadeli mevduat hesapları ,
Devlet teşvikli katkı sunan Çeyiz Hesabı vb türündeki vadeli mevduat hesaplarıdır.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.