14. yüzyılda başlayan safkan Arap atı yetiştiriciliği geleneğini bugün Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM ) 3 ilde kurulu işletmeleri ile devam ettiriyor. Dünyada her 3 safkan Arap atından biri Türkiye 'de bulunuyor. TİGEM yüzde 33 pay ve bin 250 baş Arap atı ile dünyada lider konumda bulunuyor. Eskişehir Malatya ve Bursa 'daki işletmelerinde 2019'da bin 126 at yetiştiren, bu yıl bin 250'ye yükselten TİGEM, at varlığını 2021'de ise bin 455'e çıkaracak.