



Ülkemizde emeklilere son yıllarda pek çok imkan sağlandı. Taban maaş bin 500 liraya çıkarıldı, promosyon tutarları artırıldı, bayram ikramiyeleri hayata geçti. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler, değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.