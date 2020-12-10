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    • Ekonomi
    • 10.12.2020 Gazete
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    Yeni emekliye para yağmuru: 1.500 TL maaş, 625 TL ve 2.000 TL ikramiye

    bağlananlar, en az bin 500 lira maaşla birlikte, yıllık 2 bin lira ikramiye ve en düşük 625 ya da 750 lira a kavuşuyor. İsteyen emekliler kampanyalar ile promosyonu artırabiliyor. İşte yeni emeklilere sağlanan imkanlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Ülkemizde emeklilere son yıllarda pek çok imkan sağlandı. Taban maaş bin 500 liraya çıkarıldı, promosyon tutarları artırıldı, bayram ikramiyeleri hayata geçti. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler, değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.



    Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. 3 yıllık taahhütle maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor.



    Promosyon tutarı seçilen bankaya göre yükseltilebiliyor. İkramiyelerde bu yılın ödemeleri geride kaldı. Şimdi emekli olan, ilk ikramiyeyi 2021'de almaya başlayacak. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 1.000'er lira ikramiye ceplere girecek.



    10 GÜNDE AYLIK
    Emekli aylığı bağlama süresi gün geçtikçe hızlanıyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 öncesinde bir çalışanın emeklilik başvurusu yapmak için 11 farklı belgeyi toparlaması ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu. Bugün tek bir dilekçe yetiyor. Ortalama 1 hafta, 10 gün içinde aylığını bağlıyoruz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Yeni emekliye para yağmuru: 1.500 TL maaş, 625 TL promosyon ve 2.000 TL ikramiye