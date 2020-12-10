Yapılandırma ihya edecek

Yapılandırma başvuruları sürerken, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz vatandaşlara fırsatı kaçırmama çağrısı yaptı. Sağlanan avantajları örneklerle anlatan Yılmaz, 2018 tarihli bin 200 liralık ana para borcunun bugün itibariyle 4 bin 780 liraya çıktığına, peşin ödeme durumunda toplam ödenecek tutarın bin 281 lira olacağına dikkat çekti. Yılmaz, bunun vatandaşa yüzde 73'lük bir avantaj sağladığını söyledi. Durdurulmuş prim sürelerinin ihya edilmesinde sağlanan avantaja da örnek veren Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, 2009-2010 arasında sigortası durdurulan Bağ- Kur'lunun bu süreyi ihya için ödeyeceği 24 bin 368 liralık tutar 8 bin 977 liraya düşecek.