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    • 10.12.2020 10:13
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    • 10.12.2020 10:16
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    Piyasa değerinin yarı fiyatına otomobil! Hepsi ’ta çok ucuza ihaleye çıktı!

    Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobillerin üretiminin durması otomobillere talebi artırdı ancan artan talebin ardından fiyatlar bir anda tavan yaptı. Araç sahibi olmak isteyenler ikinci el arabalarda fiyatların düşmesini beklerken o ilanlar ortaya çıktı. tarafından üzerinden satışa çıkan icralık otomobiller piyasa değerinin neredeyse yarısı fiyatından satışa çıkıyor. İşte o otomobiller…

    Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ediyor, alıcılar ise düşme ihtimalini bekliyor. Bu durumda hem satıcı hem de alıcı harekette geçmiyor ve piyasada durgunluk yaşanıyor.

    Bütçesi yüksek fiyatlı otomobillere yetmeyenler ise farklı şekillerde araç sahibi olabiliyor. Adalet Bakanlığı tarafından UYAP üzerinden satışa çıkan icralık otomobiller piyasa değerinin neredeyse yarısı fiyatından satışa çıkıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, İhaleye girilerek otomobillere teklifler veriliyor. Verilen teklifin uygunluğuna göre otomobili almak mümkün oluyor.İstendiğinde otomobiller yerinde görülebiliyor. İnternet üzerinden ihaleye teklif vererek otomobili teslim alabiliyorsunuz.



    İşte o ilanlar:

    2015 model BMW 3 serisi

    İhale başlangıç bedeli: 167 bin lira

    Muhammen bedeli: 180 bin lira

    2010 model Volkswagen Golf

    İhale başlangıç bedeli: 46 bin lira

    Muhammen bedeli: 85 bin lira

    2014 model Volkswagen Passat

    İhale başlangıç bedeli: 73 bin 500 lira

    Muhammen bedeli: 135 bin lira

    2017 model Nissan Micra

    İhale başlangıç bedeli: 63 bin 300 lira

    Muhammen bedel 125 bin lira

    2013 model Renault Symbol

    İhale başlangıç bedeli: 23 bin 500 lira

    Muhammen bedeli: 42 bin 500 lira

    2016 model Opel Insignia

    İhale başlangıç bedeli: 82 bin lira

    Muhammen bedeli: 160 bin lira

    2012 model Hyundai Accent Blue

    İhale başlangıç bedeli: 43 bin 250 lira

    Muhammen bedel 84 bin 500 lira

    2017 model Fiat Linea

    İhale başlangıç bedeli 53 bin lira

    Muhammen bedeli: 100 bin lira

    2014 model Volvo

    İhale başlangıç bedeli: 100 bin 500 lira

    Muhammen bedeli: 200 bin lira

    2016 model Peugeot 208

    İhale başlangıç bedeli: 79 bin lira

    Muhammen bedeli: 148 bin lira

    2017 model Renault Megane

    İhale başlangıç bedeli: 85 bin lira

    Muhammen bedeli: 170 bin lira

    2016 model Nissan Qashqai

    İhale başlangıç bedeli: 95 bin 500 lira

    Muhammen bedeli: 185 bin lira
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    Haberler Ekonomi Piyasa değerinin yarı fiyatına otomobil! Hepsi UYAP’ta çok ucuza ihaleye çıktı!