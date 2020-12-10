SGK web sitesi üzerinden veya şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi basitçe bilebilirsiniz. Çalışma hayatında yer alan vatandaşların emeklilik sürecine ait detaylar, ilk işe başlama tarihleri, doğum tarihleri, sigortalılık süreci, kaç yaşında oldukları, askerlik ve doğum borçlanmaları ile değişiyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendi gidişatlarını öğrenmek için sorularını uzmanlara soruyorlar. Bu bağlamda erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan tesir eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik koşullarına dair ayrıntılar. Peki ne zaman emekli olurum? Sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş koşulu nedir?
61 YAŞINDA EMEKLİLİK
Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.
10 Mayıs 1967 doğumluyum. 15 Ocak 1995'te öğretmenliğe başladım. 1997'de 8 ay askerlik yaptım. 1 Mayıs 2013'te görevden ayrıldım. Emeklilik hakkım var mıdır? Ne zaman emekli olabilirim?
Yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabisiniz. 15 yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmazsanız 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
58 YAŞINDA EMEKLİLİK
3600 gün prim şartı ve normal emeklilik durumlarında 46 ve 58 yaş şartlarına ilişkin emeklilik detayları.
1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1989 Eylül'de oldu. Toplam primim 1600 işgünü. İki doğum borçlanması var. 3600'den ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. İki doğumunuz borçlanma şartlarını taşıyorsa, borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra 2335 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2000 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşında emekli olabilirsiniz
57 YAŞINDA EMEKLİLİK
Emeklilik konusunda merak ediken konulardan birisi olan askerlik borçlanmasıyla emeklilik konusuna dair bir diğer soru ve cevap.
14 Eylül 1978 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Temmuz 1997. Toplam 1907 gün primim var. 1998'de 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 3993 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Ne Zaman Emekli Olurum?
SGK internet sitesi üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. SGK'nın internet sayfasında yer alan makalelerde ne zaman emekli olabileceğinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz ya da SGK tarafından hazırlanan sorgulama sayfasına bilgilerinizi girerek otomatik olarak öğrenebilirsiniz. SGK'nın cep telefonları için hazırlamış olduğu uygulamada da ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplamak oldukça kolay.
Ne Zaman Emekli olurum? SMS ile Öğrenme.
SGK'nın 5502 SMS Bilgi Servisi Uygulaması ile de emeklilik sms ile öğrenme ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? SGK 5502 SMS Bilgi Servisi Rehberi sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.
Emeklilik Yaşı Hesaplama
Ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabını linkimizde bulabileceğiniz emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Erken Emeklilik Yaşı
Erken emeklilik çalışanlar için SGK tarafından sunulmuş bir avantajdır. Erken emeklilik için SGK bazı şartlar ortaya koymuştur. 2008 yılından daha önceki çalışma zamanları ile yıpranma payları da dikkate alınacaktır. 5510 sayılı Kanun'da açıklandığı üzere emeklilik yaşı normal şartlarda kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirtilmiştir. Fakat istisnalarda mevcuttur. Bazı çalışma şartlarıyla ilişkili olarak eklenen hizmet süreleri emeklilik yaş hadlerinden düşürülmekte. Belirtilen durumlardan bazıları ise şunlardır; malüliyet ve fiili hizmet zamları.
Daha Erken Emekli Olunabilecek Meslekler
Erken emekli olabilecek bazı meslek grupları fiili hizmet zammı ile çalıştıkları sürelerin belirli bir kısmı ek hizmet olarak kabul ediliyor. Bazı belirli kısımları da emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Mesleklerden bazıları, itfaiyeciler, cam fabrikalarında çalışanlar, su altında çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışanlar, polis ve emniyet mensubu olan kişiler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışanlar, basın kartı olan kişiler, radyoaktif ve radyasyon ile ilgili işlerde çalışanlar, demir-çelik fabrikalarında çalışan kişiler, kanalizasyon ve çevre kirliliği ile ilgili işlerde çalışanlar, maden ve yeraltı işlerinde çalışanlar, termik santralde çalışanlar, cıva üretiminde ve çimento fabrikalarında çalışan kişiler gibi meslek gruplarında bulunanlar erken emeklilik avantajından yararlanabileceklerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan, emniyet mensubu kişiler ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri en fazla 8 yıl olarak faydalanabileceklerdir. Maden, kanalizasyon, çevre kirliliği gibi hizmetlerde çalışan kişilere süre kısıtlaması bulunmuyor. Fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaşından çıkarılabilmesi için malüliyet ve vefat durumları dışında, maden ve yer altı işlerinde çalışan sigortası bulunan kişiler en az 1800 gün, diğer sigortası olan kişiler için ise en az 3600 gün bu işlerde çalışmaları icap etmelidir. Fiili hizmet süresi zammı en fazla 3 yıl olmak şartıyla yarısı emeklilik yaşından düşürülmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Selim GÜNAYDIN
25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır.
21.06.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Rauf T.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 478 gün daha prim ödeyerek 21.06.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1956 doğumluyum, 01.07.1995 Bağ-Kur işe giriş tarihim ve 13 yıl, 10 ay hizmet sürem bulunuyor. A.S.
Bağ-Kur'dan yaştan emekli olabilmeniz için 5400 gün prim ödemiş olmak ve 58 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir.
58 yaşınızı tamamlamışsınız. Ancak prim gününüz eksik. 420 gün daha prim ödeyerek ya da varsa askerlikle tamamlayarak 5400 prim günü tamamlarsanız hemen kısmi (yaştan) emekli olursunuz.
ERKEKLER
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi 25 Yok
5000
09.09.1976 - 23.05.1979
25 44 5000
24.05.1979 - 23.11.1980
25 45 5000
24.11.1980 - 23.05.1982
25 46 5075
24.05.1982 - 23.11.1983
25 47 5150
24.11.1983 - 23.05.1985
25 48 5225
24.05.1985-23.11.1986
25 49 5300
24.11.1986 - 23.05.1988
25 50 5375
24.05.1988 - 23.11.1989
25 51 5450
24.11.1989 - 23.05.1991
25 52 5525
24.05.1991 - 23.11.1992
25 53 5600
24.11.1992 - 23.05.1994
25 54 5675
24.05.1994 - 23.11.1995
25 55 5750
24.11.1995 - 23.05.1997
25 56 5825
24.05.1997 - 23.11.1998
25 57 5900
24.11.1998 - 09.09.1999
25 58 5975
09.09.1999 - 20.04.2008
25 60 7000
01.05.2008 - 31.12.2035
25 61 7200
KADINLAR
İşe Başlama Tarihi
Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi
20 Yok 5000
01.04.1981-08.09.1981
20 38 5000
09.09.1981-23.05.1984
20 40 5000
24.05.1984-23.05.1985
20 41 5000
24.05.1985-23.05.1986
20 42 5075
24.05.1986-23.05.1987
20 43 5150
24.05.1987-23.05.1988
20 44 5225
24.05.1988-23.05.1989
20 45 5300
24.05.1989-23.05.1990
20 46 5375
24.05.1990-23.05.1991
20 47 5450
24.05.1991-23.05.1992
20 48 5525
24.05.1992-23.05.1993
20 49 5600
24.05.1993-23.05.1994
20 50 5675
24.05.1994-23.05.1995
20 51 5750
24.05.1995-23.05.1996
20 52 5825
24.05.1996-23.05.1997
20 53 5900
24.05.1997-23.05.1998
20 54 5975
24.05.1998-23.05.1999
20 55 5975
24.05.1999-08.09.1999
20 56 5975
09.09.1999-30.04.2008
20 58 7000
01.05.2008-31.12.2035
20 58 7200