KYK 500 memur alımı kaç puanla kapatır? KYK yüzlerce memur alımı başvuru şartları nedir? Atama puanlar nasıl olur?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KAÇ PUAN İLE KAPATIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'da bir önceki alımda kadınlarda en düşük 78 puan ile Hakkari KYK için ve erkeklerde en düşük ise 78,2 puan ile Manisa, Bayburt KYK'a atamalar yapıldı.

Yukarıda da belirtildiği gibi bir önceki atamalarda puanlar çok yüksek kapatılmadı. Bu sefer ki alım ilk KPSS 2020 ile atamalara denk geldiğinden dolayı puanlar biraz daha yükselebilir ancak şuda var ki 2020 KPSS diğer senelerde yapılan KPSS'ler gibi değil ve sınav oldukça zor oldu. Bu sebepten dolayı KYK 500 memur alımında atama puanların 75 - 85 bantlarında olacağını ve şehirlere göre puanların değişeceğini ön görmekteyiz.