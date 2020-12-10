KYK 500 memur alımı kaç puanla kapatır? KYK yüzlerce memur alımı başvuru şartları nedir? Atama puanlar nasıl olur?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada yurt yönetim memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 500 memur alımı yapılacağına yer verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'da bir önceki alımda kadınlarda en düşük 78 puan ile Hakkari KYK için ve erkeklerde en düşük ise 78,2 puan ile Manisa, Bayburt KYK'a atamalar yapıldı. Buna göre adaylar şimdiden müracaatlar hakkında bilgi almaya başlarken atamaların kaç puan ile kapatacağı büyük bir merak ile beklenmektedir.
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER
BAŞVURU ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
BAŞVURU
Başvuru evrakları şu şekilde:
1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi),
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
KAÇ PUAN İLE KAPATIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'da bir önceki alımda kadınlarda en düşük 78 puan ile Hakkari KYK için ve erkeklerde en düşük ise 78,2 puan ile Manisa, Bayburt KYK'a atamalar yapıldı.
Yukarıda da belirtildiği gibi bir önceki atamalarda puanlar çok yüksek kapatılmadı. Bu sefer ki alım ilk KPSS 2020 ile atamalara denk geldiğinden dolayı puanlar biraz daha yükselebilir ancak şuda var ki 2020 KPSS diğer senelerde yapılan KPSS'ler gibi değil ve sınav oldukça zor oldu. Bu sebepten dolayı KYK 500 memur alımında atama puanların 75 - 85 bantlarında olacağını ve şehirlere göre puanların değişeceğini ön görmekteyiz.