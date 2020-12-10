KOSGEB UZMAN YARDIMCILIĞI NEDİR?

KOSGEB uzman yardımcılığı unvanına sahip olan kişiler hibe ve kredi projelerini geliştirme, teşvik faaliyetleri, işletmelerin kumsal hale gelmesi amacıyla çözüm ortaklığı hizmeti verme görevlerinin yerine getirmektedir. Bu alanda görev yapan kişilerin alacakları maaş her yıl devlet tarafından güncellenmektedir.

KOSGEB uzman yardımcılığı görevleri geniş içeriğe sahip olup bunlar arasında işletmenin mali tablolarının denetimini sağlamak, yatırımlarla alakalı fizibilite çalışmaları yapmak, muhasebe yazılımlarını test etmek ve hesap planı oluşturmak, işletmenin iş hukukuna uygunluk durumunu incelemek, müşterilere vergi ödeme takvimi hazırlamak, denetim dönemlerinde işletmenin finans ve muhasebe ekibine yardım etmek gibi görevler vardır. Bunlara ek olarak uzman yardımcıları işletmelerin tavsiye, devir, birleşme ve yeniden yapılanma dönemlerinde gerekli çözümleri üretmek, yeni uzman yardımcılarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak, belli dönemlerle işletme yöneticilerine raporlar sunmak gibi görevlere de sahiptir.