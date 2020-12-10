KOSGEB personel alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklanan ilana göre; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 44 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapacak. Peki, KOSGEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? KOSGEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı…
KOSGEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak KOBİ uzman yardımcıları taşra birimlerinde görevlendirilecek.
Alıma ilişkin başvurular, 15-29 Aralık döneminde, "www.kosgeb.gov.tr" internet adresinde yayınlanacak duyurudaki link üzerinden e-Devlet şifreleri kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru yine söz konusu internet adresi üzerinden yapılacak.
Başvurusunu gerçekleştiren adaylardan, pozisyona göre KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
KOSGEB UZMAN YARDIMCILIĞI NEDİR?
KOSGEB uzman yardımcılığı unvanına sahip olan kişiler hibe ve kredi projelerini geliştirme, teşvik faaliyetleri, işletmelerin kumsal hale gelmesi amacıyla çözüm ortaklığı hizmeti verme görevlerinin yerine getirmektedir. Bu alanda görev yapan kişilerin alacakları maaş her yıl devlet tarafından güncellenmektedir.
KOSGEB uzman yardımcılığı görevleri geniş içeriğe sahip olup bunlar arasında işletmenin mali tablolarının denetimini sağlamak, yatırımlarla alakalı fizibilite çalışmaları yapmak, muhasebe yazılımlarını test etmek ve hesap planı oluşturmak, işletmenin iş hukukuna uygunluk durumunu incelemek, müşterilere vergi ödeme takvimi hazırlamak, denetim dönemlerinde işletmenin finans ve muhasebe ekibine yardım etmek gibi görevler vardır. Bunlara ek olarak uzman yardımcıları işletmelerin tavsiye, devir, birleşme ve yeniden yapılanma dönemlerinde gerekli çözümleri üretmek, yeni uzman yardımcılarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak, belli dönemlerle işletme yöneticilerine raporlar sunmak gibi görevlere de sahiptir.