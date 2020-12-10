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    • Ekonomi
    • 10.12.2020 09:17
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    • 10.12.2020 09:17
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    Bakanlık 'de açıkladı! 44 uzman yardımcısı alacak

    Son dakika haberi.. Bakanlığın 'de yayımladığı ilana göre, Küçük ve ve (), 44 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular döneminde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

    Bakanlık Resmi Gazete'de açıkladı! KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacak

    Küçük ve ve (), 44 uzman yardımcısı alımı yapacak.

    Başkanlığın 'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak KOBİ uzman yardımcıları taşra birimlerinde görevlendirilecek.

    Alıma ilişkin başvurular, döneminde, "www.kosgeb.gov.tr" adresinde yayınlanacak duyurudaki link üzerinden e-Devlet şifreleri kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

    Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru yine söz konusu internet adresi üzerinden yapılacak.

    Başvurusunu gerçekleştiren adaylardan, pozisyona göre puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

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    Haberler Ekonomi Bakanlık Resmi Gazete'de açıkladı! KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacak