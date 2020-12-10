ASGARİ ÜCRET KAÇ GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANIR?

Çalışma saatleri ve karşılığındaki ücret konusunda sıkıntı yaşayan işçilerin merak ettiği günlük maaş hesaplaması aslında oldukça kolay bir yöntemle yapılabiliyor.

857 Sayılı İş Kanunu'nun 63.maddesine göre, bir işçinin haftalık maksimum çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir.

63. Madde;

"Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz." şeklinde belirlenmiştir.

Haftalık 45 saatlik çalışma, çalışma günlerine eşit şekilde bölüştürülür. Bu durumda hesap rahatlıkla ortaya çıkacaktır. İşçinin bir günlük çalışma süresi 7,5 saattir. O halde bir saatlik ücreti de buna göre hesaplanmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumuna göre ay 30 gün olarak alınır.