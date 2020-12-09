Tahminler yenilendi! Yeni yılda yükseliş sürecek

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 41,43 dolar olarak tahmin edildi. Kasım raporunda bu rakam 40,61 dolardı.

Gelecek yıl için ise Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 48,53 dolar olarak öngörüldü. Kasım raporunda bu rakam 46,59 dolar olarak yer almıştı.