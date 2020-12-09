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    • Ekonomi
    • 09.12.2020 22:54
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    • 09.12.2020 23:30
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    Son dakika: : Kaliteli bir büyümeyle ı artırmayı amaçlıyoruz

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle ı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz."

    Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar

    TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

    Bakan Elvan, "Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

    Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
    Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız.

    Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır.

    Detaylar gelecek...
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı amaçlıyoruz