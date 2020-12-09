Emeklilikte yeni dönem e-devlet üzerinden hemen emekli olacaksınız... Çalışma hayatı içerisinde olan ve emeklilik hayali kuran vatandaşlar için emeklilik yaşı hesaplama oldukça önemli. Erken emeklilik ile ilgili düzenlemeler ve mevzuatta olan uygulamalar pandemi süreciyle birlikte daha çok aranmaya başladı. Bu dönemde çok sayıda vatandaşın işsiz kalması, işe gidememesi veya iş bulamaması nedeniyle erken emeklilik formülleri merak edildi. Ne zaman emekli olurum, diyorsanız SGK emeklilik yaşı hesaplama ekranını kullanabilirsiniz. Öte yandan çalışanların pek çoğu bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuru yapmak gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, emeklilik durumu sorgulaması nasıl yapılır?
Ertelemeye gerek yok
Corona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 3 ay boyunca iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi mümkün değil. Ancak emekli olmak için istifa eden çalışanların işten çıkış işlemleri yapılabiliyor. Dolayısıyla emeklilik için prim gün sayısını doldurmuş kişiler bu süreçte emeklilik işlemlerini başlatabilirler. Diğer yandan bu kişilerin emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödenerek çalıştırılmaya devam edilmesi halinde işten çıkış ve giriş işlemi yapılması gerekiyor.
Prim günü dolan ve bu nedenle emekli aylığı bağlanması için işten çıkışı yapılan kişinin yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe alınması kısa çalışmaya gidilmiş işyerleri için bu kişinin yerine getirdiği hizmetin kısa çalışma kapsamındaki bir işçi tarafından yerine getirilemiyor olması halinde sorun oluşturmaz. Ancak aksi taktirde işveren açısından bu durum risk oluşturabilir.
İşlemler e-Devlet'te
SSK'lıların emeklilik başvuruları işten çıkışları sonrası SGK'ya yapılıyor. Çalışanların pek çoğu bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuru yapmak gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden SGK'nın verdiği hizmetler listesinde "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" linkinden bu başvuru yapılabiliyor. Bu sayede kişiler SGK'ya gitmeden de emekli aylığı bağlatma başvurusunda bulunabiliyorlar.
Dolayısıyla işverenine emekli olmak için ayrılmak istediğini ileten ve işten çıkışı yapılan bir kişi e-Devlet üzerinden aylık başvurusunu yapıp, aylığını da bankadan alabilir. Hem kendisini, hem SGK personelini riske atmadan bu yöntemle yapılacak işlemler, e-Devlet'ten en çok hizmeti sağlayan kurum olan SGK'nın da emeklerinin karşılığını bulmasını sağlayacaktır.Kısa çalışmada emeklilik primi Corona virüs salgını nedeniyle işyerlerinin bir bölümünde kısa çalışmaya gidildi.
Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde eğer faaliyet tamamen durmuşsa kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar için emeklilik primi yatmıyor.Genel sağlık sigortası primi İŞKUR tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerine erişim konusunda sorun yok. Ancak emeklilik için prim günü eksik olan kişiler için bu süreçte emeklilik priminin ödenmemesi önemli bir sorun. Emeklilik primi ödenmeyince yaşını tamamlamış ancak prim günü eksiği olan kişiler için emeklilik tarihi gecikiyor.Aynı şekilde pandemi ücretsiz iznine gönderilen çalışanlar için de işveren emeklilik primi yatırmıyor. Bu nedenle ücretsiz izne çıkartılan kişilerin de emeklilik tarihleri bu nedenle gecikiyor.
Borçlanma hakkı sağlanabilir Kısa çalışmaya gidilen ancak faaliyetin tamamen durmadığı işyerlerinde çalışan kişiler çalıştıkları gün kadar emeklilik primine hak kazanıyorlar. Örneğin haftanın 6 günü çalışılan işyerinde kısa çalışmaya gidilmiş ve haftanın 3 günü çalışılmaya başlanmışsa bu işçi için işveren 15 gün prim ödüyor.
Dolayısıyla aylık 30 prim günü yerine 15 prim günü emeklilik için yatırılıyor. Bu şekilde prim günü hiç yatmayan kişiler olduğu gibi yalnızca çalıştıkları süreye orantılı olarak yatırılan kişiler de var. İşte bu kişiler için borçlanma hakkının kapsamı genişletilirse emekliliğin gecikmemesi sağlanabilir.Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde faaliyetin tamamen durmamış olması halinde kısa çalışma ödeneği alınan günler için borçlanma imkanı şu anki mevzuat uyarınca yok.
SGK'nın bu konuda yapacağı düzenleme ile kısa çalışmaya gidildiği için emeklilik primi yatmayan işçilerin, eğer isterlerse bugünlere ilişkin primleri kendileri yatırarak emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurabileceği borçlanma hakkı tanınabilir.Bu sayede yaşı gelmiş primi yetmeyen kişiler için emekliliğin daha da gecikmemesi sağlanacaktır. Bunun için yapılacak bir düzenleme ile isteyen kişilere bu hak sağlanmalı.
E-DEVLETTEN EMEKLİLİK YAŞI NASIL SORGULANIR?
Emeklilik yaşını merak eden vatandaşlar için e-devlet portalı, emeklilik yaşı hesaplama robotu ile bu işlemi gerçekleştirebiliyor. 'Ne zaman emekli olurum?' uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, gerekli bilgileri sisteme girdikten sonra emeklilik yaşını ve durumunu sorgulayabilmektedir. Bunun yanında SGK hizmet dökümü de e-devlet üzerinden alınabilir.
E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Vatandaşlık hizmetleri hususunda geniş bir yelpazeye sahip olan e-devlet hizmet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ her vatandaş için büyük kolaylıkların adresi oluyor. E-devlet SGK emekli yaşı, maaşı durumları sorgulamanın yanında daha birçok kamu birimi hizmetini de yerine getiriyor. Bunun yanında sorgulama işlemleriyle beraber kamusal ödeme işlemleri de bu portal üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
E-devlet kapısına girmek için, kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. E-devlet portalına erişim sağlamak isteyen vatandaşlar, PTT üzerinden kişisel şifrelerini alarak ve daha sonrasında kimlik bilgileri ile teyit ederek bu hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilir.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA
SGK emekli maaşını sorgulamak isteyen vatandaşlar yine bu işlemi de e-devlet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ödenen primler ve emeklilik durumuna bağlı olarak, emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyenler SGK tarafından açılan ilgili sayfadan bu işlemi de kolaylıkla yerine getirebilirler.
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4C EMEKLİLİK SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
SGK'DAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?
İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
E-Devlet 4C (Emekli Sandığı) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
4A EMEKLİLİK SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.
E-Devlet 4A emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet SSK emeklilik hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
TELEFON ARACILIĞIYLA EMEKLİLİK ŞARTLARI SORGULAMA
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Alo 170'i arayarak, telefon aracılığıyla emeklilik şartlarını sorgulamak mümkündür. Alo 170 SGK ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir numara olarak hizmet vermektedir. Alo 170'i aradığınız sırada yanınızda nüfus cüzdanınız bulunmanız faydalı olacak ve işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Alo 170'i arayarak; SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Telefon aracılığıyla yapılabilen sorgulamaların yanı sıra Alo 170'in resmî web sitesi üzerinden online olarak sorgulama yapmanız da mümkündür. www.alo170.gov.tr adresine giriş yaparak, 'Canlı Destek' bölümüne tıklayabilirsiniz. Bu bölümden online olarak danışmanlarla yazışabilir, emeklilik şartları sorgulamanızı yapabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. N. YILDIZ
25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor.
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. 1997'de kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. Ü. YILMAZ
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir.
25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? Ertan K.
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz.
Askerliği öderseniz 25.09.2027 tarihinde, ödemezseniz tam bir yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.