'Efsane Cuma'da rekor Türkiye'nin! 30 milyar TL'yi aştı

'ONLINE' PATLAMA YAŞANDI

Efsane Cuma kampanyalarının hem alıcılar hem satıcılar için avantaj sağladığını belirten iyzico CEO'su Barbaros Özbugutu, "Pandemi ile birleşince bu yıl online alışverişte rekor kırıldı. Gelecek yıllarda da uzman ekibimiz ve güçlü altyapımızla hem alıcıların hem satıcıların internet alışverişlerinde hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Murat Büyükkucak da bu yılki Efsane Cuma verilerinin e-Ticaret dünyası için umut verici olduğunu belirtti. Tüketicinin güvenlik konusundaki kaygılarını ortadan kaldıracak çözümler sunduklarına da dikkat çeken Büyükkucak, şöyle devam etti: Online alışverişte hiçbir güvenlik ve teslimat endişesinin yaşanmaması için çözümlerimiz bulunuyor. Mesela "Korumalı Alışveriş" ürünümüz hem satıcıyı, hem de müşterisini koruyor. Bu rekor, tüketicinin online alışverişi adım adım daha fazla benimsediğini gösteriyor.