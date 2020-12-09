18 ayda yüz binlerce lira kazandı. Başarıları herkese örnek oluyor. Bu işi yapmak hayal değil. Kadın çiftçilerin gelir kaynağına sahip olması amacıyla başlattığı arı sütü üretimi yüzleri güldürmeye devam ediyor. 2019-2020 yıllarında 18 ayda 75 kadına arı sütü eğitimi verildi. 75 kadın Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi kapsamında yaptıkları üretimle 18 ayda yaklaşık 800 bin lira gelir sağladı. Bu büyük başarı ise herkese örnek oldu.

KİLOSU 7 İLE 10 BİN ARASINDA SATILIYOR

2019 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen 'Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi' kapsamında eğitim kursu alan 75 kadın çiftçi, kilosu 7 ile 10 bin liradan sattıkları arı sütü ile büyük bir ekonomik kazanç elde ediyor.