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    • Ekonomi
    • 08.12.2020 Gazete
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    fırsatı ile borcu olanlara kolaylık: 6 milyarlık siliniyor

    fırsatı 4 milyonu aşkın üniversite mezununun yüzünü güldürdü. larının gecikme i silinecek, isteyen peşin avantajından yararlanırken, isteyen de 36 ayda borcundan kurtulacak. İşte merak edilen tüm detaylar...



    Faizler nedeniyle 2-3 katına çıkan öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasıyla 4 milyonun üzerinde üniversite mezunu nefes aldı. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyar liraya ulaşan öğrenim kredi borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularının ardından hesaplama işlemi yapılacak.



    PEŞİNE BÜYÜK İNDİRİM
    Yapılandırmaya başvuranların gecikme zammı silinirken, bunun yerine Yİ-ÜFE güncellemesi yapılacak. Maksimum 18 taksit yapılıp borçlar 36 ayda kapatılabilirken; peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim olacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyenlere ise Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim yapılacak.



    Başvurular www. gib.gov.tr, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat'ta sona erecek. İlk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler duracak.



    488 TL'LİK CEZANIN 145 TL'Sİ SİLİNİYOR
    Yapılandırmayla trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes aldı. Borcunu peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezası aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası için çifte indirim alacak. Cezanın % 25'i olan 122 lira ve enflasyonun yüzde 90'ı 23 lira silinecek. Borç 343 liraya inecek.



    BURS-KREDİ BAŞVURULARI BELLİ OLDU
    Üniversitelilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

    HAZAL ATEŞ

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    Haberler Ekonomi Yapılandırma fırsatı ile öğrenim kredisi borcu olanlara kolaylık: 6 milyarlık borç siliniyor