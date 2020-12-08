



Başvurular www. gib.gov.tr, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat'ta sona erecek. İlk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler duracak.







488 TL'LİK CEZANIN 145 TL'Sİ SİLİNİYOR

Yapılandırmayla trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes aldı. Borcunu peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezası aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası için çifte indirim alacak. Cezanın % 25'i olan 122 lira ve enflasyonun yüzde 90'ı 23 lira silinecek. Borç 343 liraya inecek.