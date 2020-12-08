Faizler nedeniyle 2-3 katına çıkan öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasıyla 4 milyonun üzerinde üniversite mezunu nefes aldı. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyar liraya ulaşan öğrenim kredi borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularının ardından hesaplama işlemi yapılacak.
PEŞİNE BÜYÜK İNDİRİM
Yapılandırmaya başvuranların gecikme zammı silinirken, bunun yerine Yİ-ÜFE güncellemesi yapılacak. Maksimum 18 taksit yapılıp borçlar 36 ayda kapatılabilirken; peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim olacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyenlere ise Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim yapılacak.
Başvurular www. gib.gov.tr, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat'ta sona erecek. İlk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler duracak.
488 TL'LİK CEZANIN 145 TL'Sİ SİLİNİYOR
Yapılandırmayla trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes aldı. Borcunu peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezası aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası için çifte indirim alacak. Cezanın % 25'i olan 122 lira ve enflasyonun yüzde 90'ı 23 lira silinecek. Borç 343 liraya inecek.
BURS-KREDİ BAŞVURULARI BELLİ OLDU
Üniversitelilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
HAZAL ATEŞ