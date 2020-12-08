Trafik sigortasında ‘tavan fiyat’a devam

Zorunlu trafik sigortası için 2017'den beri devam eden tavan fiyat uygulaması, 2021'de de devam edecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını verdi. Kurum tarafından hazırlanan genelge, sigortacılık sektörüne iletildi. Buna göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021'de de devam etmesi kararlaştırıldı. Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını belirledi. Ocak'tan itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.