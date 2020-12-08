Tazminat ödeyebilirsiniz! Alt - üst komşu dava sebebi! Soğuk havada kombisini yakmayanlar dikkat:

Dikkat edin! Tazminat ödeyebilirsiniz! Kombi; Bir çok gaz türü hatta sadece elektrik ile çalışabilen, ısınma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacını karşılayabilen bireysel kat kaloriferleridir. Bu anlamda kışın cankurtaran oluyor. Kış mevsiminin gelmesi ile beraber apartmanlara ısınma sorunu tartışmaları da yeniden alevlendi. Bu sene korona virüs salgını nedeni ile yeniden uzaktan eğitime geçiş yapılması ve çoğu kişinin evden çalışma yöntemine geçiş yapmasının ardından evlerde elektrik doğalgaz gibi ısınma giderleri katlanarak artarken komşular arasında da tartışmalar başladı.