Tazminat ödeyebilirsiniz! Alt - üst komşu dava sebebi! Soğuk havada kombisini yakmayanlar dikkat:

Dikkat edin! Tazminat ödeyebilirsiniz! Kombi; Bir çok gaz türü hatta sadece elektrik ile çalışabilen, ısınma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacını karşılayabilen bireysel kat kaloriferleridir. Bu anlamda kışın cankurtaran oluyor. Kış mevsiminin gelmesi ile beraber apartmanlara ısınma sorunu tartışmaları da yeniden alevlendi. Bu sene korona virüs salgını nedeni ile yeniden uzaktan eğitime geçiş yapılması ve çoğu kişinin evden çalışma yöntemine geçiş yapmasının ardından evlerde elektrik doğalgaz gibi ısınma giderleri katlanarak artarken komşular arasında da tartışmalar başladı.
KALORİFER YAKMAYAN ÜST KOMŞU NEREYE ŞİKAYET EDEBİLİR?
Hürriyet Gazetesi Yazarı Oya Armutçu "Bireysel ısıtma sistemi olan apartmanlarda ısınma sorunu yaşayan okurlarım, avukat Buğcan Çankaya tarafından belirtildiği gibi öncelikle "komşuluk hukuku" içinde çözüm aramalı. Yöneticiye başvurup bağımsız bölümleri belli bir ısıda tutmak yönünde karar alınması çözüm olarak düşünülebilir. Sorun buna rağmen çözülmezse, mahalli çevre kurulu kararları ışığında ilçe belediyenize şikâyeti deneyin. Son çare ise hâkimin müdahalesini istemek" diyerek yapılabilecekleri sıraladı.
Alt komşunun kombiyi hiç yakmaması nedeni ile evlerinin soğuk olmasından şikayetçi olan kişiler için merkezi ısıtma sistemi de bir çözüm olarak sunuluyor. Apartmanlarda çoğunluk oyu verilmesi halinde bireysel ısınma sisteminden merkezi ısıtma sistemine geçiş yapılabiliyor.
Kombi Nedir ?
Bir çok gaz türü hatta sadece elektrik ile çalışabilen, ısınma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacını karşılayabilen bireysel kat kaloriferleridir.
Kombi Adı Nerden Gelmektedir?
Kombi kelimesi ingilizceden dilimize geçmiştir. İngilizcede kombi ( Combi , Combined "Birleşik" ) anlamına gelmektedir.
Kombilerin Kapasiteleri Nelerdir?
Kombiler 20kw kapasiteden başlarlar, üst kapasite sınırı belirsizdir. Evsel tipteki Kombi 'ler 20, 24, 28, 30, 33, 35 ve 42kw kapasitelerde üretilmektedirler. 60m2 'lik küçük bir daireden başlayarak, 5 katlı büyük bir Villayı ısıtabilecek güce sahiplerdir.
Kombi Ölçüleri ve Boyutları
Kombiler küçüktür, hafiftir, kolaylıkla taşınabilir ve duvara asılabilirler. Sessizdirler ve montajları çok kolaydır. Merkezi ısıtma sistemine göre kullanıcısına bağımsız ısınma ve sıcak su konforu sağlarlar. Tam elektronik ateşlemeye sahip, kullanıcıya dost kolay sıcaklık ayar panellerine sahiptirler.